"Разбитые головы, задержания, испорченные настроения": как в Одессе прошел концерт Макса Коржа (видео)

32-летний белорусский певец Макс Корж, который призывал своих соотечественников остановить протесты в Минске, в субботу, 24 июля, провел сольный концерт в Одессе на нашумевшем стадионе "Черноморец", на котором неделей ранее выступал MONATIK.

Официально "Черноморец" вмещает более 34 тысяч человек, но как пишет "24 канал", послушать исполнителя пришло примерно 45 тысяч его фанатов.

Не обошлось и без массовых драк и задержаний.

Как видно на кадрах, поклонников популярного белоруса просто "паковали".

"Разбитые головы, задержания, испорченные настроения - все в лучших традициях нашего народа", - пишут в Telegram-сообществе "Одесса INFO".

Напомним, что после концерта Дмитрия Монатика газон стадиона "Черноморец" оставляет желать лучшего. Из-за его плачевного состояния "Черноморцу" пришлось перенести из Одессы в Днепр матч второго тура УПЛ с Днепром-1.