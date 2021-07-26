Девушка "Человека-паука" Зендая сменила имидж (фото)

Американская актриса и певица Зендая, которая встречается со своим коллегой по фильмам "Человек-паук" в кинематографической вселенной Marvel Томом Холландом, продемонстрировала свои новые африканские косички на своей странице в сториз Инстаграма.

Фото 24-летняя звезда разместила в соцсети для своих более 100 миллионов поклонников в понедельник, 26 июля.

Молодая актриса никак не прокомментировала образ и не рассказала, предназначена ли новая прическа для новой роли.

Этот образ Зендая продемонстрировала вслед за ее новым фильмом "Космический джем: Новое наследие", где она озвучивает персонажа Лолу Банни. Добавим, что за первые две недели проката картина собрала 161,9 миллионов долларов по всему миру.

Актриса также исполняет главную роль в долгожданном фантастическом фильме "Дюна" вместе с Тимоти Шаламе, Джейсоном Момоа, Дэйвом Батистой, Оскаром Айзеком и многими другими звездами. Изначально фильм должен был выйти в прокат в декабре прошлого года, но его отложили до 22 октября 2021 года из-за COVID-19.

Напомним, что у предстоящей ленты будет отдельный сериал о представительницах таинственного женского ордена - Бене Гессерит.