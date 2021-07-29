С 50% поражением легких: известный российский актер подхватил Covid-19

Известный российский актер театра и кино Владимир Стеклов болен коронавирусом.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что 73-летний мужчина был госпитализирован в московскую клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова с 50% поражением легких.

Сейчас состояние артиста оценивается как средней тяжести.

Владимир Стеклов известен украинскому зрителю по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Гагарин. Первый в космосе ". Также актер играл в сериалах "Кадетство", "Молодежка", "Бывшие", "Я лечу".

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