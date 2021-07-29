Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
Парковка в Киеве теперь роскошь – за год цены взлетели втрое, платить придется даже за стоянку у жилых домов
Парковка в Киеве теперь роскошь – за год цены взлетели втрое, платить придется даже за стоянку у жилых домов
Атака на "Новую почту": в Киеве и Одессе прогремели взрывы, момент попал на видео
Атака на "Новую почту": в Киеве и Одессе прогремели взрывы, момент попал на видео
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию

С 50% поражением легких: известный российский актер подхватил Covid-19

С 50% поражением легких: известный российский актер подхватил Covid-19
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram gorkyfilmstudio

Известный российский актер театра и кино Владимир Стеклов болен коронавирусом.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что 73-летний мужчина был госпитализирован в московскую клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова с 50% поражением легких.

Сейчас состояние артиста оценивается как средней тяжести.

МакSим пришла в себя и общается жестами, но сама дышать все еще не может

Владимир Стеклов известен украинскому зрителю по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Гагарин. Первый в космосе ". Также актер играл в сериалах "Кадетство", "Молодежка", "Бывшие", "Я лечу".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by warcinema.ru (@warcinema.ru)

Ранее "Телеграф" сообщал, что 71-летний российский актер театра и кино, певец Михаил Боярский в июле 2020 года попал в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. У артиста диагностировали коронавирус, хотя до этого артист вакцинировался. 17 июля Боярский поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от Covid-19 скончался лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Украинский музыкант Сергей Бабкин почтил память "крымнашиста" и попал под критику украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 347

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Владимир Стеклов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум
02 Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
03 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
04 "Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми
05 "Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Такого количества новых случаев не фиксировали более месяца - свежие данные по COVID-19 в Украине
Такого количества новых случаев не фиксировали более месяца - свежие данные по COVID-19 в Украине
Американские сенаторы требуют от администрации Байдена ввести санкции против &quot;Северного потока-2&quot;
Американские сенаторы требуют от администрации Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"
В полиции рассказали, как бороться против жестокого обращения с животными
В полиции рассказали, как бороться против жестокого обращения с животными
Двух доз против &quot;Дельты&quot; недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Двух доз против "Дельты" недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь