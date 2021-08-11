Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)

Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona (наст. имя Алена Савраненко), которая ранее оправдалась за скандал с дрифтом на Софийской площади, в среду, 11 августа отправилась со своей командой отмывать ее от следов шин авто.

30-летняя артистка обратилась к компании Red Bull и попросила их как организаторов собрать технику и помочь отчистить площадь, но их пока не видно.

Добавим, что сегодня Савраненко представила свой новый клип "Заплутались", но в ответ получила в комментариях под видео много хейта и обвинений за испорченную площадь.

"Телеграф" делится фото и видео с Софийской площади, где сейчас происходит уборка места хип-хип-исполнительницей и ее командой. Стоит отметить, что звезда находится в хорошем расположении духа, а вот на просьбу дать комментарий нашему корреспонденту ответила дерзко.

Как это было - смотрите на видео с места событий:

Фотограф: Ян Доброносов.

Напомним, что Алена Савраненко засветилась на съемках рекламного ролика Red Bull, в результате которой пострадало покрытие Софийской площади. В сети остались недовольны сложившейся ситуацией, и потребовали от хип-хоп-исполнительницы публичных извинений и видео, где она с командой отмывает следы шин на Софийской площади. Видно, артистка прислушалась к своим подписчикам.