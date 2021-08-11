Alyona Alyona после волны хейта отправится отмывать Софийскую площадь от следов шин

Alyona Alyona, которая ранее оправдалась за скандал с дрифтом на Софийской площади, сегодня отправится отмывать ее от следов шин.

Об этом певица заявила в Instastories.

"Сегодня мы с командой после 15:00 приедем на Софийскую площадь убирать. Если вам интересно со мной пообщаться, увидеть, помочь нам - приезжайте, будем рады вас видеть", - сказала исполнительница.

Она также обратилась к компании Red Bull и попросила их как организаторов собрать технику и помочь отчистить площадь.

Отметим, что сегодня артистка выпустила новый клип, однако ее захейтили в комментариях и призвали убрать Софийскую площадь после вчерашних заездов.

Как сообщалось, в центре Киева утром во вторник, 10 августа, съемочная группа компании Red Bull организовала дрифт на Софиевской площади. В одной из машин заметили певицу Alyona Alyona. Украинцев разгневали такие гонки в исторической части города. Они рекомендовали компании извиниться за ситуацию и отмыть следы шин на площади.