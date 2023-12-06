"Заначку имею": Певица Lama призналась, на какие деньги живет во время войны (видео)

Украинская исполнительница Lama редко выступает с концертами

Большинство украинских артистов имеют активную публичную жизнь, а некоторые очень комфортно себя чувствуют в тени. К таким исполнителям относится певица Наталья Денькив, известная под псевдонимом Lama.

Недавно артистка откровенно рассказала о своей личной жизни, концертах и финансовой стабильности в интервью Славе Демину. Наталья Денькив, которая стала настоящей звездой в 2000-х годах и быстро завоевала расположение украинской аудитории, вспомнила молодость и времена, когда все в ее жизни только начиналось.

В интервью звезда призналась, что очень быстро выскочила замуж еще в юном возрасте, однако этот брак распался.

"У меня был парень. Он был похож на Томаса Андерса. Такой красивый, черноволосый. Я настолько была бесшабашной, что не разобралась кто он, что он. Мы познакомились, и в тот же день он сделал предложение. И я согласилась. Брак продлился около года. А потом Виталик Телезин появился", — вспомнила она.

К слову, после первого неудачного брака Наталья официально больше не выходила замуж. Сейчас она находится в продолжительных счастливых отношениях без штампа в паспорте.

"Не женаты. Для кого, для чего? У нас и так нормальная полноценная семья. Моя мама такого же мнения, как и я", — подчеркнула певица.

Говоря о своих концертах, которых немного, и о финансовой стабильности, Наталья акцентировала внимание на том, что обычно не считает деньги, потому что этим занимается ее муж.

"Периодически я даю концерты, а также даю уроки по вокалу. Это неотъемлемая часть меня, я неплохо в этом себя проявила и поняла, что я очень классный тренер. Концертов немного, но живу нормально", — отметила артистка.

Она добавила, что деньги считает нечасто. "Я считаю деньги тогда, когда их получаю. А когда начинаешь тратить, то видишь — ой, их осталось очень мало. Я понимаю, что правильно не делаю, потому что не веду бухгалтерский отчет, у меня бухгалтерский отчет только после концерта, а дома это все делает мой муж. Я чисто занимаюсь Ламой", — рассказала артистка и добавила, что имеет финансовую подушку.

Лама была искренней с Деминым

"Заначку имею. Там много", — в шутку сказала Лама.

Говоря о своей личности, артистка подчеркнула, что считает себя манифестором-отшельником, который все организует, постоянно занимается творчеством, а затем исчезает в зону комфорта. "Я когда стала жить у леса, то там отжила, получила баланс", — резюмировала певица.

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