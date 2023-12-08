Легендарный Шон Пенн блестяще сыграл в украинском фильме (фото)

Шон Пенн перевоплотился в одного из героев новеллы "Орел"

Известный актер и режиссер Шон Пенн, готовящий ленту о погибшем украинском пилоте, сыграл в фильме "Война глазами животных", в основе которого — реальные события. Съемки с участием Шона прошли на студии Evergreen в Лос-Анджелесе.

Знаменитость перевоплотился в роль саунд-продюсера в финальной новелле "Орел", пишет издание Deadline. В общей сложности киноальманах будет иметь 9 частей.

Финальная новелла рассказывает о Чернобыльском заповеднике в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

В процессе работы

Сюжет фильма состоит в том, что звукооператор отправляется в заповедник, чтобы записать голоса редких птиц. Но планы главного героя могут сорваться из-за войны.

Тарелка со съемок новеллы

Автор сценария Мирослав Слабошпицкий рассказал о работе с мировой знаменитостью. Он не скрывал, что сотрудничество с Пенном является "праздником чистого творчества". Слабошпицкий акцентировал внимание на том, что творить вместе с легендой мирового кинематографа очень волнующе.

"Я был совершенно поражен его профессионализмом и преданностью. Встреча с таким актером на съемочной площадке – абсолютное счастье для режиссера и настоящий праздник чистого творчества", — сказал Слабошпицкий.

Пенн в кадре

Известно, что вторая часть съемок состоится в январе-феврале следующего года. Финальной частью работы будут заниматься на территории одного из украинских заповедников, который пытались уничтожить российские оккупанты.

"Мы хотели максимально сконцентрировать месседж, который стремимся передать миру. Окружающая среда больше не должна быть молчаливой жертвой войны. И если мы вместе не остановим зло, с которым Украина дерется ежедневно, экологическая катастрофа угрожает всему миру", — высказался генеральный продюсер ленты Олег Кохан.

Съемками "Войны глазами животных" занимается украинская кинокомпания Sota Cinema Group. Авторы фильма напоминают миру, что война – это вызов не только людям, но и животным. А экологические катастрофы не имеют границ.

Ранее "Телеграф" писал, как Шон Пенн высказался о войне россии в Украине. Американская звезда считает путина пустой личностью.