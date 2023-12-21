"Это пренебрежение!": "Дизель Шоу" попало в скандал после шуток об украинцах в оккупации

Комики показали, как украинцы встречают праздники на оккупированных территориях

Юмористы из "Дизель Шоу" попали в громкий скандал из-за возмутительного номера об украинцах в оккупации и российских военных. Комики показали, как украинцы встречают праздники на оккупированных россиянами территориях.

Актеры изобразили украинскую семью, которую сыграли Евгений Гашенко и Виктория Булитко. Выступление комиков вызвало волну возмущения.

История, которую показали звезды "Дизель Шоу", имела развитие событий. Сначала мужчина смотрел телевизор, где выступали пропагандисты. К нему подошла женщина и попросила это выключить. Женщина уточнила, что через телевизор могут промыть мозг так, что человек превратится в зомби.

"Потом еще пойдешь российский паспорт получать", — уточнила она.

Также женщина попросила не показывать все это ребенку, на что получила ответ, мол, сын вообще думает, что это мультики.

Впоследствии семья услышала стук в дверь. Они сообразили, что это пришли оккупанты в поисках водки: "Снова эти чм*бики пришли деньги на водку просить".

Однако выяснилось, что это был Святой Николай, начавший внушать семье, что они свободны, несмотря на оккупацию.

"Пока вы на территории Украины, вы все — свободные люди. Я 70 лет при советском союзе был в оккупации, ничего, все проходит", — рассказал Николай.

После этого пришли оккупанты, которые под воздейсвием алкоголя не могут связать два слова. С ними беседовал Святой Николай, пока семья скрылась. Николай заставил их разговаривать на украинском и петь украинские песни, отдать все, что они "отжали" и попросить прощения. Оккупантов изобразили людьми нетрадиционной ориентации.

Кадр из юмористического шоу

Замысел юмористов оценили не все украинцы, особенно возмутились люди, пережившие оккупацию.

"Мне снится один и тот же сон постоянно о том, что мы до сих пор почему-то в оккупации и не можем уехать. После чего я просыпаюсь и мне несколько минут надо, чтобы понять, что я не там. Люди, которые там остались, буквально пленники у себя дома", – уточнил пользователь.

Украинцы возмущены

Многие украинцы подчеркнули, что оккупация – это не шутки. Люди на оккупированных территориях ежедневно страдают от репрессий и преступлений, совершаемых захватчиками.

Критика украинцев

"Оккупация – это ведь так весело, и людям там так прикольно, да?… Почему это до сих пор пускают в эфир", – возмутились пользователи.

Ранее "Телеграф" писал, что юмориста Максима Нелипу не узнали украинцы после ухода на войну. Мужчина возмужал, но выглядел осунувшимся.