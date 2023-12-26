Знала о намерениях путина: экс-муж Снежаны Егоровой вспомнил ее заявления накануне масштабной войны

Семен Горов заверил, что его бывшая жена с нетерпением ждала путинской агрессии

Украинский режиссер Семен Горов рассказал о циничной позиции экс-жены Снежаны Егоровой, которая называла путина героем. Женщина поддерживает политику кровопролития кремлевского диктатора.

В интервью для YouTube-канала "В гостях у Гордона" Горов вспомнил, что ведущая знала о страшных планах путина относительно Украины. Она и сейчас поддерживает агрессора.

"Я ей давно все простил. Возможно, она готовилась, что когда придут российские танки, стать таким себе гауляйтером. В ее словах было такое: "Ничего, подождите, мы скоро вас всех проверим". Вспоминаю разговор с ней 23 февраля, когда она говорила : "Берите чемоданы и езжайте", — подчеркнул режиссер.

Семен Горов откровенно рассказал о Егоровой

Он акцентировал внимание на том, что не знает, насколько точно такие люди, как Егорова, Медведчук знали обо всех планах путина, но "то, что они ждали этого, это 100%".

Семен Горов общался с Егоровой очень давно, пока у него нет желания переписываться со Снежаной. "В последний раз я с ней переписывался 23 февраля 2022 года", — вспомнил он.

Путинистка Егорова

Путинистка Егорова вместе с детьми во время полномасштабного вторжения проживает в Турции. Ранее предательница жаловалась, что ее травят украинские власти. Причиной этому послужило то, что консульство не желало давать ведущей статус беженки.

Напомним, что Семен Горов расстался со Снежаной Егоровой еще в 2003 году. Впоследствии его женой стала Яна Помазан.

Ранее "Телеграф" писал, что Егорова заявила о политической травле в Турции. В сети украинцы посылали ее за российским кораблем.