EL Кравчук трогательно вспомнил отца, который умер во время оккупации Бородянки

Певец впервые откровенно рассказал о своей боли

Украинский певец EL Кравчук, посвятивший новую песню украинским беженцам, впервые заговорил о болезненной утрате. Отец знаменитости болел коронавирусом, а вскоре его подкосила война.

В интервью "СК Лайф" Кравчук уточнил, что его отца не стало в апреле 2022 года вскоре после оккупации Бородянки. Папе было 80 лет.

Поселок Киевской области, где он проживал, оккупировали россияне. Отец попросил похоронить его недалеко от Бородянки. Выполнить эту просьбу было непросто.

EL Кравчук с родителями

"Было время такое, что только освободили Бородянку. Все заминировано, было сложно. Но мне пошли навстречу люди", — рассказал EL Кравчук.

Несмотря на трудности желание отца EL Кравчук все же исполнил благодаря его связям. Проститься с отцом пришли только он с мамой.

"Звонил первым людям страны, с которыми знаком лично, чтобы была возможность похоронить отца. Все это было как в ужасном каком-то фильме. Отец любил общение, он военный преподаватель. Человек имел друзей, учеников, а хоронили мы с мамой вдвоем", — резюмировал артист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезал EL Кравчук, популярный в 90-х. Во время полномасштабной войны артист сконцентрировал внимание на украинском контенте, а также занимается благотворительностью.