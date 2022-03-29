Россияне-грешники после смерти попадают снова в россию: уморительные шутки про рф

Смех — это лучшее "лекарство" от паники, переживаний и плохого настроения.

Даже война в Украине, которая идет уже 34-й день, не заставляет украинцев унывать и "расклеиваться". Украинский народ "воюет" с оккупантами не только оружием, но и юмором. Ранее мы уже делились с вами подборкой шуток о санкциях в россии, а сегодня собрали подборку анекдотов про рф и россиян.

Россияне мечтали вернуться в СССР, когда было всё дешевое. И вот теперь у них много дешевой нефти, дешевого газа, дешевого золота и дешевых рублей.

Согласно данным статистики, девяносто из ста опрошенных россиян полностью одобряют государственную политику, а десять — всегда поддерживают. — Остальные 150 миллионов никто никогда не спрашивал.

В московском зоопарке рацион ёжика — 84 рубля в сутки, осла — 87 рублей. Потребительская корзина россиянина — 86 рублей в сутки. Уже не ёжик, но ещё не осёл…

Настоящий россиянин мечтает о двух вещах — опустить Америку и уехать туда жить.

Медленно, но неотвратимо в россии назревает неразрешимая проблема. В стране нечего будет украсть!

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.