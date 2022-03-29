Росіяни-грішники після смерті потрапляють знову в росію: жартівливі жарти про рф

Сміх — це найкращі "ліки" від паніки, переживань та поганого настрою.

Навіть війна в Україні, яка триває вже 34-й день, не змушує українців сумувати та "розклеюватися". Український народ "воює" з окупантами не лише зброєю, а й гумором. Раніше ми вже ділилися з вами добіркою жартів про санкції в Росії, а сьогодні зібрали вибірку анекдотів про росії і росіян.

Росіяни мріяли повернутися до СРСР, коли було дешеве. І ось тепер у них багато дешевої нафти, дешевого газу, дешевого золота та дешевих рублів.

За даними статистики, дев’яносто зі ста опитаних росіян повністю схвалюють державну політику, а десять завжди підтримують. — Інші 150 мільйонів ніхто ніколи не питав.

У московському зоопарку раціон їжака — 84 рублі на добу, осла — 87 рублів. Споживчий кошик росіянина — 86 рублів на добу. Вже не їжачок, але ще не осел…

Справжній росіянин мріє про дві речі – опустити Америку та поїхати туди жити.

Повільно, але невідворотно у росії назріває нерозв’язна проблема. У країні нічого буде вкрасти!

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Також "Телеграф" ділився фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. А якщо цієї добірки жартів та мімчиків вам було мало, пропонуємо подивитись попередню, де ми пояснювали, чому Україна обов’язково переможе.