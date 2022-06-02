В рамках конкурса "Лови Крысу" был зверски избит бухгалтер компании: новые смешные анекдоты
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За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.
"Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот июньский вечер.
Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится в розыске.
Шеф обращается к своему бухгалтеру:
— Слушайте, вы в моей фирме работаете более 10 лет и ни разу не просили о прибавке к жалованью. Что за темные делишки вы здесь проворачиваете?
Разговаривают два сотрудника:
— Знаешь, наш бухгалтер — обманщик! Но очень справедливый человек.
— Как это может быть?
— Он обманывает всех без исключения!
Звонок в фирму:
— Вам не нужен бухгалтер с морским уклоном?
— Это как?
— Мне половина, вам половина, и все концы в воду.
— Где наш бухгалтер? — спрашивает директор у секретарши.
— Пошла в казино!
— Как?! В рабочее время?
— Да, но ведь это последний шанс поправить наши финансовые дела!!!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о стоматологах.