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В рамках конкурса "Лови Крысу" был зверски избит бухгалтер компании: новые смешные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В рамках конкурса "Лови Крысу" был зверски избит бухгалтер компании: новые смешные анекдоты Новость обновлена 02 июня 2022, 21:06

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

"Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот июньский вечер.

Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится в розыске.

Шеф обращается к своему бухгалтеру:

— Слушайте, вы в моей фирме работаете более 10 лет и ни разу не просили о прибавке к жалованью. Что за темные делишки вы здесь проворачиваете?

Разговаривают два сотрудника:

— Знаешь, наш бухгалтер — обманщик! Но очень справедливый человек.

— Как это может быть?

— Он обманывает всех без исключения!

Звонок в фирму:

— Вам не нужен бухгалтер с морским уклоном?

— Это как?

— Мне половина, вам половина, и все концы в воду.

— Где наш бухгалтер? — спрашивает директор у секретарши.

— Пошла в казино!

— Как?! В рабочее время?

— Да, но ведь это последний шанс поправить наши финансовые дела!!!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о стоматологах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты