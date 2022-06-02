В рамках конкурса "Лови Крысу" был зверски избит бухгалтер компании: новые смешные анекдоты

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

"Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот июньский вечер.

Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится в розыске.

Шеф обращается к своему бухгалтеру: — Слушайте, вы в моей фирме работаете более 10 лет и ни разу не просили о прибавке к жалованью. Что за темные делишки вы здесь проворачиваете?

Разговаривают два сотрудника: — Знаешь, наш бухгалтер — обманщик! Но очень справедливый человек. — Как это может быть? — Он обманывает всех без исключения!

Звонок в фирму: — Вам не нужен бухгалтер с морским уклоном? — Это как? — Мне половина, вам половина, и все концы в воду.

— Где наш бухгалтер? — спрашивает директор у секретарши. — Пошла в казино! — Как?! В рабочее время? — Да, но ведь это последний шанс поправить наши финансовые дела!!!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о стоматологах.