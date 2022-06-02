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В рамках конкурсу "Лови Щура" був по-звірячому побитий бухгалтер компанії: нові смішні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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В рамках конкурсу "Лови Щура" був по-звірячому побитий бухгалтер компанії: нові смішні анекдоти

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

"Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам усмішку цього червневого вечора.

Хорошого бухгалтера знайти важко, тому Віра Павлівна вже двадцять років перебуває у розшуку.

Шеф звертається до свого бухгалтера:

— Слухайте, ви у моїй фірмі працюєте понад 10 років і жодного разу не просили про прибавку до платні. Що за темні справи ви тут провертаєте?

Розмовляють два співробітники:

- Знаєш, наш бухгалтер — обманщик! Але дуже справедлива людина.

- Як це може бути?

- Він обманює всіх без винятку!

Дзвінок у фірму:

- Вам не потрібний бухгалтер із морським ухилом?

- Це як?

- Мені половина, вам половина і всі кінці у воду.

- Де наш бухгалтер? — питає директор у секретарки.

- Пішла до казино!

- Як?! В робочий час?

- Так, але це останній шанс поправити наші фінансові справи!!!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про стоматологів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти