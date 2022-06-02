В рамках конкурсу "Лови Щура" був по-звірячому побитий бухгалтер компанії: нові смішні анекдоти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 84
За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.
"Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам усмішку цього червневого вечора.
Хорошого бухгалтера знайти важко, тому Віра Павлівна вже двадцять років перебуває у розшуку.
Шеф звертається до свого бухгалтера:
— Слухайте, ви у моїй фірмі працюєте понад 10 років і жодного разу не просили про прибавку до платні. Що за темні справи ви тут провертаєте?
Розмовляють два співробітники:
- Знаєш, наш бухгалтер — обманщик! Але дуже справедлива людина.
- Як це може бути?
- Він обманює всіх без винятку!
Дзвінок у фірму:
- Вам не потрібний бухгалтер із морським ухилом?
- Це як?
- Мені половина, вам половина і всі кінці у воду.
- Де наш бухгалтер? — питає директор у секретарки.
- Пішла до казино!
- Як?! В робочий час?
- Так, але це останній шанс поправити наші фінансові справи!!!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про стоматологів.