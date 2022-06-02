В рамках конкурсу "Лови Щура" був по-звірячому побитий бухгалтер компанії: нові смішні анекдоти

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

"Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам усмішку цього червневого вечора.

Хорошого бухгалтера знайти важко, тому Віра Павлівна вже двадцять років перебуває у розшуку.

Шеф звертається до свого бухгалтера: — Слухайте, ви у моїй фірмі працюєте понад 10 років і жодного разу не просили про прибавку до платні. Що за темні справи ви тут провертаєте?

Розмовляють два співробітники: - Знаєш, наш бухгалтер — обманщик! Але дуже справедлива людина. - Як це може бути? - Він обманює всіх без винятку!

Дзвінок у фірму: - Вам не потрібний бухгалтер із морським ухилом? - Це як? - Мені половина, вам половина і всі кінці у воду.

- Де наш бухгалтер? — питає директор у секретарки. - Пішла до казино! - Як?! В робочий час? - Так, але це останній шанс поправити наші фінансові справи!!!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про стоматологів.