Если чемодан закрывается, значит в него можно еще что-то положить: смешные анекдоты про туризм
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Пришло лето — традиционная пора отпусков и туризма. Увы, но украинцам сейчас не до путешествий, ведь в стране идет война, однако наш народ не теряет оптимизма и продолжает шутить. И пускай большинство шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", есть среди них и "вечные" темы, которые не теряют своей актуальности.
Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о туристах и путешествиях.
— Вот никак не пойму туристов, которым вечно всё не нравится! Сидели бы дома…
— Так дома им тоже не нравится…
Работаю в тур-агентстве. Туристы только что прислали сообщение: "Спасибо, нам так нравится здесь в Турции!". Написать им, что они в Египте или не надо?
— Тебе понравились Гавайи?
— Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.
Звонок в турагентство.
— Я хотел бы отправиться в дайв сафари.
— Вас интересует что-то конкретное?
— Да. Рыба пила и рыба молот, хочу посмотреть, что они там строят.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бухгалтерах.