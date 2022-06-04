Если чемодан закрывается, значит в него можно еще что-то положить: смешные анекдоты про туризм

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Пришло лето — традиционная пора отпусков и туризма. Увы, но украинцам сейчас не до путешествий, ведь в стране идет война, однако наш народ не теряет оптимизма и продолжает шутить. И пускай большинство шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", есть среди них и "вечные" темы, которые не теряют своей актуальности.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о туристах и путешествиях.

— Вот никак не пойму туристов, которым вечно всё не нравится! Сидели бы дома… — Так дома им тоже не нравится…

Работаю в тур-агентстве. Туристы только что прислали сообщение: "Спасибо, нам так нравится здесь в Турции!". Написать им, что они в Египте или не надо?

— Тебе понравились Гавайи? — Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.

Звонок в турагентство. — Я хотел бы отправиться в дайв сафари. — Вас интересует что-то конкретное? — Да. Рыба пила и рыба молот, хочу посмотреть, что они там строят.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бухгалтерах.