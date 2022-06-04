Якщо валіза закривається, значить, у неї можна ще щось покласти: смішні анекдоти про туризм
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Прийшло літо — традиційна пора відпусток та туризму. На жаль, але українцям зараз не до подорожей, адже в країні йде війна, проте наш народ не втрачає оптимізму та продовжує жартувати. І нехай більшість жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян", є серед них і "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.
Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про туристів та подорожі.
— От ніяк не розумію туристів, яким завжди все не подобається! Сиділи б удома...
— То вдома їм теж не подобається.
Працюю у тур-агентстві. Туристи щойно надіслали повідомлення: "Дякую, нам так подобається тут у Туреччині!". Написати їм, що вони в Єгипті чи не треба?
— Тобі сподобалися Гаваї?
- Ні. Я думав, всі ходитимуть у спідницях із листя та зі шкаралупою кокосу на голові. А я там був один такий.
Дзвінок у турагентство.
- Я хотів би вирушити в дайв сафарі.
— Вас цікавить щось конкретне?
- Так. Риба-пила та риба-молот, хочу подивитися, що вони там будують.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про бухгалтерів.