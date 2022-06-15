Кто рано встает, тому пару часов вообще делать нечего: позитивная подборка шуток
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За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.
Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о ранних подъемах.
— У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам.
— Моя мечта и есть не вставать по утрам.
Иду я как-то утром на учебу, спокойно иду, не опаздываю. И тут вдруг понимаю, что рядом одеяло, кошка, подушка, будильник: я на кровати!
И не надо будить меня в 15 утра. Если у вас бессонница, то у меня её нет.
— Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу.
— А мне этого не надо. Я сразу уставшим просыпаюсь.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о будильнике с утра.