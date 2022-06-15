Кто рано встает, тому пару часов вообще делать нечего: позитивная подборка шуток

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о ранних подъемах.

— У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам. — Моя мечта и есть не вставать по утрам.

Иду я как-то утром на учебу, спокойно иду, не опаздываю. И тут вдруг понимаю, что рядом одеяло, кошка, подушка, будильник: я на кровати!

И не надо будить меня в 15 утра. Если у вас бессонница, то у меня её нет.

— Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу. — А мне этого не надо. Я сразу уставшим просыпаюсь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о будильнике с утра.