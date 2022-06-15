Хто рано встає, тому кілька годин взагалі робити нічого: позитивна добірка жартів
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За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.
Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про ранні підйоми.
— У вас має бути мрія, щоб ви могли вставати зранку.
— Моя мрія і є не вставати вранці.
Іду я якось уранці на навчання, спокійно йду, не спізнюся. І тут раптом розумію, що поряд ковдра, кішка, подушка, будильник: я на ліжку!
І не треба будити мене о 15 ранку. Якщо у вас безсоння, то у мене його немає.
— Я вранці встаю, йду на пробіжку, роблю зарядку, складаю список планів на день і тільки потім збираюся на роботу.
— А мені це не треба. Я одразу втомленим прокидаюся.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про будильник з ранку.