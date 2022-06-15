Хто рано встає, тому кілька годин взагалі робити нічого: позитивна добірка жартів

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про ранні підйоми.

— У вас має бути мрія, щоб ви могли вставати зранку. — Моя мрія і є не вставати вранці.

Іду я якось уранці на навчання, спокійно йду, не спізнюся. І тут раптом розумію, що поряд ковдра, кішка, подушка, будильник: я на ліжку!

І не треба будити мене о 15 ранку. Якщо у вас безсоння, то у мене його немає.

— Я вранці встаю, йду на пробіжку, роблю зарядку, складаю список планів на день і тільки потім збираюся на роботу. — А мені це не треба. Я одразу втомленим прокидаюся.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про будильник з ранку.