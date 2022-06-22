Чем позже приезжает "Скорая", тем точнее диагноз: смешные анекдоты про медиков

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Отметим, что за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о медицине.

Фельдшер скорой помощи может бесконечно делать три вещи: повторять водителю номер дома и подъезда, искать нужную дверь без номерка, и смотреть, как бабка собирается в больницу.

Звонок в скорую помощь: — Мой ребенок проглотил ручку! — Выезжаем. — А мне что делать?! — Пишите пока карандашом.

Диспетчер "Скорой помощи" разговаривает по телефону: — Женщина, не кричите, говорите внятно, *банулся — это он упал или сошел с ума?

Звонок в скорую: — Помогите! У моей жены начинаются роды! — Пожалуйста, успокойтесь! Это ее первый ребенок? — Нет, это ее муж!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.