Чем позже приезжает "Скорая", тем точнее диагноз: смешные анекдоты про медиков
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Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Отметим, что за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о медицине.
Фельдшер скорой помощи может бесконечно делать три вещи: повторять водителю номер дома и подъезда, искать нужную дверь без номерка, и смотреть, как бабка собирается в больницу.
Звонок в скорую помощь:
— Мой ребенок проглотил ручку!
— Выезжаем.
— А мне что делать?!
— Пишите пока карандашом.
Диспетчер "Скорой помощи" разговаривает по телефону:
— Женщина, не кричите, говорите внятно, *банулся — это он упал или сошел с ума?
Звонок в скорую:
— Помогите! У моей жены начинаются роды!
— Пожалуйста, успокойтесь! Это ее первый ребенок?
— Нет, это ее муж!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.