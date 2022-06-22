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Чем позже приезжает "Скорая", тем точнее диагноз: смешные анекдоты про медиков

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Чем позже приезжает "Скорая", тем точнее диагноз: смешные анекдоты про медиков Новость обновлена 22 июня 2022, 14:10

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Отметим, что за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о медицине.

Фельдшер скорой помощи может бесконечно делать три вещи: повторять водителю номер дома и подъезда, искать нужную дверь без номерка, и смотреть, как бабка собирается в больницу.

Анекдоты про скорую помощь - Звонок по телефону: — "Скорую" вызывали? — Да. — Выходите, машинка подъехала!

Звонок в скорую помощь:

— Мой ребенок проглотил ручку!

— Выезжаем.

— А мне что делать?!

— Пишите пока карандашом.

Анекдоты про скорую помощь - «Скорая помощь» охотнее довезет вас до больницы, если вы найдете еще трех попутчиков с аналогичным диагнозом.

Диспетчер "Скорой помощи" разговаривает по телефону:

— Женщина, не кричите, говорите внятно, *банулся — это он упал или сошел с ума?

Анекдоты про скорую помощь - — А кого это вчера отвезли в «скорой»? — Петю. Он жену избил…

Звонок в скорую:

— Помогите! У моей жены начинаются роды!

— Пожалуйста, успокойтесь! Это ее первый ребенок?

— Нет, это ее муж!

Анекдоты про скорую помощь - Окей, гугл, что делать, если вызвал скорую и приехали твои бывшие одногруппники?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

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