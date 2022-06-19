Кардиограмма — это письмо, написанное сердцем: забавные анекдоты про медицину

Ежегодно в третье воскресенье июня, в Украине и в ряде других стран мира отмечается профессиональный праздник — День медика. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о медицине.

Отметим, что за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

Человек, сказавший "сердцу не прикажешь", явно не слыхал о дефибрилляторе.

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Народная медицина это когда люди, живущие в среднем 70 лет, лечатся по рецептам людей, живших в среднем 30 лет.

В травмпункте у Антона была кличка "Шампунь" потому, что он очень часто падал в ванной.

Эффект плацебо в медицине — это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.