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Кардиограмма — это письмо, написанное сердцем: забавные анекдоты про медицину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Кардиограмма — это письмо, написанное сердцем: забавные анекдоты про медицину Новость обновлена 19 июня 2022, 08:46

Видимо оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинского народа

Ежегодно в третье воскресенье июня, в Украине и в ряде других стран мира отмечается профессиональный праздник — День медика. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о медицине.

Отметим, что за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

Человек, сказавший "сердцу не прикажешь", явно не слыхал о дефибрилляторе.

Анекдоты про медицину - В мединституте могут отчислить не только за не успеваемость, но и за красивый почерк!
Анекдоти про медицину - У медінституті можуть відрахувати не лише за не успішність, а й за гарний почерк!

Народная медицина это когда люди, живущие в среднем 70 лет, лечатся по рецептам людей, живших в среднем 30 лет.

Анекдоты про медицину - Артерии всегда будут занимать особое место в моем сердце.
Анекдоти про медицину - Артерії завжди займатимуть особливе місце у моєму серці.

В травмпункте у Антона была кличка "Шампунь" потому, что он очень часто падал в ванной.

Анекдоты про медицину - Одна голова хорошо, а две — патология.
Анекдоти про медицину - Одна голова добре, а дві – патологія.

Эффект плацебо в медицине — это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

Анекдоты про медицину - Если в военных училищах учат командному голосу, то в мединститутах — лечебному почерку.
Анекдоти про медицину - Якщо у військових училищах навчають командного голосу, то в медінститутах лікувального почерку.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.

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