Одиночество — это когда ты точно знаешь, что за скотина насвинячила на кухне: смешные шутки для хорошего настроения

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. Отметим, что за последние месяца юмор украинцев немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

Одна из достаточно распространенных сейчас тем — это тема одиночества, однако и о ней можно весело шутить. Что в принципе и делает украинский народ. Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Если тебе одиноко этим летом, не печалься. Лето скоро закончится и тебе будет одиноко осенью.

— Что самое худшее в одиночестве? — То, что некому почесать, когда сам не можешь достать туда, где чешется.

Как понять, что вы одиноки? Дождитесь августа. Если вам никто не предложил кабачок — вы одиноки.

Разве это одиночество, когда к тебе постоянно приходят: то вдохновение, то аппетит, то лень...

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.