Укр

Одиночество — это когда ты точно знаешь, что за скотина насвинячила на кухне: смешные шутки для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
176
Одиночество — это когда ты точно знаешь, что за скотина насвинячила на кухне: смешные шутки для хорошего настроения Новость обновлена 05 июля 2022, 12:48

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. Отметим, что за последние месяца юмор украинцев немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

Одна из достаточно распространенных сейчас тем — это тема одиночества, однако и о ней можно весело шутить. Что в принципе и делает украинский народ. Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Если тебе одиноко этим летом, не печалься.

Лето скоро закончится и тебе будет одиноко осенью.

Анекдоты про одиночество -— Как ты переносишь одиночество? — О-ди-но-че-ство.
- Як ти переносиш самотність? - Са-мот-ність.

— Что самое худшее в одиночестве?

— То, что некому почесать, когда сам не можешь достать туда, где чешется.

Анекдоты про одиночество - Абсолютного одиночества не бывает, всегда найдется моль или тараканы.
Абсолютної самотності не буває, завжди знайдеться міль чи таргани.

Как понять, что вы одиноки? Дождитесь августа. Если вам никто не предложил кабачок — вы одиноки.

Анекдоты про одиночество - С одной стороны одинокому человеку и пожаловаться некому. А с другой стороны так ведь и не на кого.
З одного боку самотній людині і поскаржитися нема кому. А з іншого боку так і нема на кого.

Разве это одиночество, когда к тебе постоянно приходят: то вдохновение, то аппетит, то лень...

Анекдоты про одиночество - Этот мир настолько холоден и жесток, что даже носки в нем, по большей части, всегда одиноки
Цей світ настільки холодний і жорстокий, що навіть шкарпетки в ньому здебільшого завжди самотні.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

Теги:
#Смех #Юмор #Позитив #Анекдот #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня