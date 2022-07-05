Самотність — це коли ти точно знаєш, хто насвинячив на кухні: смішні жарти для гарного настрою

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Український народ не зламає у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. Зазначимо, що за останні місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів чи непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають свою актуальність.

Одна з досить поширених зараз тем — це тема самотності, проте й про неї весело можна жартувати. Що, в принципі, і робить український народ. Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій.

Якщо тобі самотньо цього літа, не засмучуйся. Літо скоро закінчиться і тобі буде самотньо восени.

— Що найгірше в самоті? — Те, що нікому почухати, коли сам не можеш дістати туди, де свербить.

Як зрозуміти, що ви самотні? Дочекайтеся серпня. Якщо вам ніхто не запропонував кабачок — ви самотні.

Хіба це самота, коли до тебе постійно приходять: то натхнення, то апетит, то лінь.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.