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Самотність — це коли ти точно знаєш, хто насвинячив на кухні: смішні жарти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Самотність — це коли ти точно знаєш, хто насвинячив на кухні: смішні жарти для гарного настрою Новина оновлена 05 липня 2022, 12:48

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Український народ не зламає у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. Зазначимо, що за останні місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів чи непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають свою актуальність.

Одна з досить поширених зараз тем — це тема самотності, проте й про неї весело можна жартувати. Що, в принципі, і робить український народ. Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій.

Якщо тобі самотньо цього літа, не засмучуйся.

Літо скоро закінчиться і тобі буде самотньо восени.

Анекдоти про самотність — Як ти переносиш самотність? - Са-мот-ність.

— Що найгірше в самоті?

— Те, що нікому почухати, коли сам не можеш дістати туди, де свербить.

Анекдоти про самотність — Абсолютної самотності не буває, завжди знайдеться міль чи таргани.

Як зрозуміти, що ви самотні? Дочекайтеся серпня. Якщо вам ніхто не запропонував кабачок — ви самотні.

Анекдоти про самотність — З одного боку самотній людині і поскаржитися нема кому. А з іншого боку так і нема на кого.

Хіба це самота, коли до тебе постійно приходять: то натхнення, то апетит, то лінь.

Анекдоти про самотність — Цей світ настільки холодний і жорстокий, що навіть шкарпетки в ньому здебільшого завжди самотні.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

Теги:
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