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Счастливая семейная жизнь не исключает драки за последнюю чистую вилку: веселые шутки про родственников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Счастливая семейная жизнь не исключает драки за последнюю чистую вилку: веселые шутки про родственников

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", но не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности — к примеру о семейных "ценностях" и отношениях между родственниками.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про семью и отношения между родственниками. Читаем и смеемся!

Если у тебя в семье жена, теща, трое почти взрослых детей, их друзья, многочисленные родственники, друзья и соседи, два кота и собака, то закрытый тобой изнутри сортир — последний остров свободы.

Анекдоты про семью - Когда я вырос и стал жить отдельно от родителей, уже никто не мог запретить мне есть конфеты перед обедом. Но потом я женился…
Коли я виріс і став жити окремо від батьків, ніхто вже не міг заборонити мені їсти цукерки перед обідом. Але потім я одружився.

Почти у всех семей есть что передавать из поколение в поколение — традиции, реликвии, обычаи, алкоголизм.

Анекдоты про семью - С утра выполнил свой супружеский долг — выбросил мусор.
Вранці виконав свій подружній обов'язок — викинув сміття.

Я сейчас узнала, что когда шесть лет назад у нас умер попугай, папа незаметно его подменил.

Все бы ничего, но я недавно стала замечать, что у мамы волосы темнее, а сестра стала более вредной…

Анекдоты про семью - Чтобы в семье все шло гладко, кто-то один должен быть шелковым
Щоб у сім'ї все йшло гладко, хтось один має бути шовковим

Семейное счастье бывает тогда, когда жена не успевает потратить деньги, которые зарабатывает ее муж.

Анекдоты про семью - Семейное счастье — это когда желания жены совпадают с возможностями мужа.
Сімейне щастя — коли бажання дружини збігаються з можливостями чоловіка.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

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