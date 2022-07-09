Счастливая семейная жизнь не исключает драки за последнюю чистую вилку: веселые шутки про родственников

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", но не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности — к примеру о семейных "ценностях" и отношениях между родственниками.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про семью и отношения между родственниками. Читаем и смеемся!

Если у тебя в семье жена, теща, трое почти взрослых детей, их друзья, многочисленные родственники, друзья и соседи, два кота и собака, то закрытый тобой изнутри сортир — последний остров свободы.

Почти у всех семей есть что передавать из поколение в поколение — традиции, реликвии, обычаи, алкоголизм.

Я сейчас узнала, что когда шесть лет назад у нас умер попугай, папа незаметно его подменил. Все бы ничего, но я недавно стала замечать, что у мамы волосы темнее, а сестра стала более вредной…

Семейное счастье бывает тогда, когда жена не успевает потратить деньги, которые зарабатывает ее муж.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.