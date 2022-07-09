Рус

Щасливе сімейне життя не виключає бійки за останню чисту вилку: веселі жарти про родичів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
61
Щасливе сімейне життя не виключає бійки за останню чисту вилку: веселі жарти про родичів

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіну, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", але не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності — наприклад про сімейні "цінності" і відносини між родичами.

"Телеграф" підготував нову порцію смішних анекдотів про сім’ю та стосунки між родичами. Читаємо та сміємося!

Якщо в тебе в сім’ї дружина, теща, троє майже дорослих дітей, їхні друзі, численні родичі, друзі та сусіди, два коти та собака, то закритий тобою зсередини сортир – останній острів свободи.

Анекдоти про сім’ю - Коли я виріс і став жити окремо від батьків, ніхто вже не міг заборонити мені їсти цукерки перед обідом. Але потім я одружився.

Майже всі сім’ї мають що передавати з покоління в покоління — традиції, реліквії, звичаї, алкоголізм.

Анекдоти про сім’ю - Вранці виконав свій подружній обов'язок — викинув сміття.

Я зараз дізналася, що коли шість років тому у нас помер папуга, тато непомітно його підмінив.

Все б нічого, але я нещодавно помітила, що у мами волосся темніше, а сестра стала шкідливішою…

Анекдоти про сім’ю - Щоб у сім'ї все йшло гладко, хтось один має бути шовковим

Сімейне щастя буває тоді, коли дружина не встигає витратити гроші, які заробляє її чоловік.

Анекдоти про сім’ю - Сімейне щастя — коли бажання дружини збігаються з можливостями чоловіка.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

Теги:
#Сміх #Гумор #Позитив #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня