Щасливе сімейне життя не виключає бійки за останню чисту вилку: веселі жарти про родичів

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіну, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", але не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності — наприклад про сімейні "цінності" і відносини між родичами.

"Телеграф" підготував нову порцію смішних анекдотів про сім’ю та стосунки між родичами. Читаємо та сміємося!

Якщо в тебе в сім’ї дружина, теща, троє майже дорослих дітей, їхні друзі, численні родичі, друзі та сусіди, два коти та собака, то закритий тобою зсередини сортир – останній острів свободи.

Майже всі сім’ї мають що передавати з покоління в покоління — традиції, реліквії, звичаї, алкоголізм.

Я зараз дізналася, що коли шість років тому у нас помер папуга, тато непомітно його підмінив. Все б нічого, але я нещодавно помітила, що у мами волосся темніше, а сестра стала шкідливішою…

Сімейне щастя буває тоді, коли дружина не встигає витратити гроші, які заробляє її чоловік.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.