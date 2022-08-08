После 40 все только начинается — заявил Генштаб ВСУ в утренней сводке: свежие шутки на злобу дня

Четверг, 24 февраля, стал страшным днем для миллионов украинцев. Захватчик нагло ворвался на нашу землю, однако уже месяц подряд получает достойный отпор на всех фронтах. Украинский народ даже в такие трудные времена смело и открыто смеется над врагом и придумывает смешные шутки о фейлах российских военных на украинских землях. А почему бы и нет? Ведь юмор может обрадовать нас даже во время боевых действий. К тому же, некоторые анекдоты вселяют веру в то, что все обязательно будет хорошо.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. А также немного положительных шуток об украинцах и их воле к победе.

Россияне переживают, что в Украину приехали ракеты HIMARS… Не переживайте, скоро мы вам их перешлем и у вас будут…

Психотерапии недостаточно. Я хочу, чтобы мне показали на кувшин с пеплом и наконец сказали: Это все, что осталось от россии.

Есть вопросы к тем всем участникам "Битв экстрасенсов" за 23 сезона: с какой холеры пес Патрон сам разминирует поля? Вы где, алё?!

Никогда в детстве не понимала, как же появляются черные маги и ведьмы, желание делать зло, порчу, проклятие и убивать людей страшными болезнями и мучениями… Потом пришла р*сня. И я такая: — А...

лавров отправился в турне по Африке для поиска союзников, но он не знает, что все местные племена уже давно рекрутировал Дмитрий Комаров.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.