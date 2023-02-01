"Видит ли СБУ, что я делаю?" смешные запросы украинцев в Google

Украинцы ищут в Google вещи, на которые не всегда может ответить врач или священник. А потом эти забавные запросы поисковик предлагает вам.

При поиске Google предлагает нам подсказки на основе популярных поисковых запросов. Эта функция поисковика упрощает использование Интернета, в отличие от некоторых других сервисов Google, которые только тормозят ваш смартфон.

Смотреть, что искали другие люди, бывает не только полезно, но и забавно. Мы сделали подборку смешных вопросов, которые оказались достаточно популярными – настолько, что поисковик порекомендовал их нам. Оказывается, в "Гугле" пытались узнать некоторые секреты о СБУ, кого стоит брать за кума и можно ли есть некоторых экзотических животных.

Да, украинцы очень ответственно относятся к выбору кума, поскольку на вопрос "Можно ли брать…" среди 10 предложений прослеживается очевидный лидер:

Можно ли брать кума за кума?

Можно ли брать крестного за своего кума?

Можно ли брать за куму беременную женщину?

Можно ли брать за кумов супругов?

Можно ли брать кума в самолет?

Меняем слово с "можно" на "стоит ли" и нам показывают более практичные советы. В частности:

Стоит ли брать кредит на жилье?

Стоит ли брать ипотеку?

Стоит ли брать взаймы?

Однако и среди них "затесались" достаточно колоритные предложения:

Стоит ли брать женщину с ребенком?

Стоит ли брать ребенка на похороны?

Что угодно, только не ипотеку

Не обошли Интернет и поиски теорий сговора о вездесущих спецслужбах. Вводя в строке поиска словосочетание "Видит ...", вам сразу предложат вариант:

Видит ли СБУ, что я делаю?

Остальные предложения касаются биологии. Видят ли ночью собаки, тараканы, кони и кошки?

А видит ли СБУ ночью?

В вопросе "Сколько нужно…?" пользователи "гугла" проявляют интерес к пенсии.

Сколько нужно стаж для выхода на пенсию

Сколько нужно стажа для пенсии по инвалидности

Но среди будущих пенсионеров нашлись и исследователи человеческого тела. Спрашивают:

Сколько нужно см, чтобы достать до матки

Твои запросы в Интернете в три часа ночи

А вот настоящими романтиками оказались авторы запроса "Как предложить…?":

Как предложить девушке встречаться?

Как предложить парню встречаться?

Как предложить девушке погулять?

Как предложить стать крестной?

Словом, из десяти предложенных запросов имеем пять "романтических".

Надеемся, "Гугл" дал им правильную подсказку

А вот здесь уже есть нотки сексизма. На вопрос "Почему так много…" Google нам предлагает три варианта:

Почему так много некомпетентных мужчин становятся лидерами?

Почему так много некомпетентных мужчин становятся лидерами (и как это изменить)?

[Еще раз] Почему так много некомпетентных мужчин становятся лидерами?

Также Google не забыл о риторическом вопросе:

Почему так много отключают свет?

У нас по соседству целая страна такая с "некомпетентными"

Глядя на запросы ниже, можно узнать кое-что новое о мышах. Люди интересуются, едят ли мыши не только сыр, но минвату и монтажную пену. Впрочем, видим, что мыши не такие уж и гурманы, поскольку кого-то интересовало:

Едят ли пингвинов?

Хорошо, что никто не гуглит, "Едят ли мыши пингвинов?"

"Можно ходить…" такие вопросы у Google ассоциируются прежде всего с аспектами женского здоровья. Однако все же выше над ними стоит вопрос:

Можно ли ходить на кладбище в день рождения умершего?

Также интересуются:

Можно ли ходить на кладбище в воскресенье?

Можно ли ходить с металлоискателем во время военного положения?

А как далеко вы готовы зайти?

Иногда, когда "гуглиш", можно встретить интересные вопросы, даже не дописав слово. Когда мы задали в ленте "Можно ли ко…", нам предложили узнать:

Можно ли проглатывать [укр. — ковтати] чеснок?

Можно ли колядовать, когда кто-нибудь умер?

Можно ли колядовать во время войны?

Можно ли пользоваться [укр. — користуватися] телефоном умершего?

Кто-то настолько любит чеснок, что...

В завершение вопроса, которые начинаются на "Почему много…?" первыми идут вопросы по истории и географии, за ними следом:

Почему много пукаю?

Почему много слюны во рту?

Распереживались и за Маугли:

Почему многие звери ненавидели Маугли?

Возможно, потому звери и недолюбливали Маугли.

Напомним, что Google обнародовал итоговый рейтинг запросов, где можно узнать, что украинцы "гуглили" больше всего в 2022 году. Лидерами являются вопросы повестки дня, такие как карта воздушной тревоги, генераторы, а также… Арестович. А если хотите еще больше контента, который поднимет настроение, Телеграф подготовил подборку веселых объявлений, которые точно не оставят равнодушным ваше чувство юмора.