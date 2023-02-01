"Видит ли СБУ, что я делаю?" смешные запросы украинцев в Google
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Украинцы ищут в Google вещи, на которые не всегда может ответить врач или священник. А потом эти забавные запросы поисковик предлагает вам.
При поиске Google предлагает нам подсказки на основе популярных поисковых запросов. Эта функция поисковика упрощает использование Интернета, в отличие от некоторых других сервисов Google, которые только тормозят ваш смартфон.
Смотреть, что искали другие люди, бывает не только полезно, но и забавно. Мы сделали подборку смешных вопросов, которые оказались достаточно популярными – настолько, что поисковик порекомендовал их нам. Оказывается, в "Гугле" пытались узнать некоторые секреты о СБУ, кого стоит брать за кума и можно ли есть некоторых экзотических животных.
Да, украинцы очень ответственно относятся к выбору кума, поскольку на вопрос "Можно ли брать…" среди 10 предложений прослеживается очевидный лидер:
- Можно ли брать кума за кума?
- Можно ли брать крестного за своего кума?
- Можно ли брать за куму беременную женщину?
- Можно ли брать за кумов супругов?
Меняем слово с "можно" на "стоит ли" и нам показывают более практичные советы. В частности:
- Стоит ли брать кредит на жилье?
- Стоит ли брать ипотеку?
- Стоит ли брать взаймы?
Однако и среди них "затесались" достаточно колоритные предложения:
- Стоит ли брать женщину с ребенком?
- Стоит ли брать ребенка на похороны?
Не обошли Интернет и поиски теорий сговора о вездесущих спецслужбах. Вводя в строке поиска словосочетание "Видит ...", вам сразу предложат вариант:
- Видит ли СБУ, что я делаю?
Остальные предложения касаются биологии. Видят ли ночью собаки, тараканы, кони и кошки?
В вопросе "Сколько нужно…?" пользователи "гугла" проявляют интерес к пенсии.
- Сколько нужно стаж для выхода на пенсию
- Сколько нужно стажа для пенсии по инвалидности
Но среди будущих пенсионеров нашлись и исследователи человеческого тела. Спрашивают:
- Сколько нужно см, чтобы достать до матки
А вот настоящими романтиками оказались авторы запроса "Как предложить…?":
Как предложить девушке встречаться?
Как предложить парню встречаться?
Как предложить девушке погулять?
Как предложить стать крестной?
Словом, из десяти предложенных запросов имеем пять "романтических".
А вот здесь уже есть нотки сексизма. На вопрос "Почему так много…" Google нам предлагает три варианта:
- Почему так много некомпетентных мужчин становятся лидерами?
- Почему так много некомпетентных мужчин становятся лидерами (и как это изменить)?
- [Еще раз] Почему так много некомпетентных мужчин становятся лидерами?
Также Google не забыл о риторическом вопросе:
- Почему так много отключают свет?
Глядя на запросы ниже, можно узнать кое-что новое о мышах. Люди интересуются, едят ли мыши не только сыр, но минвату и монтажную пену. Впрочем, видим, что мыши не такие уж и гурманы, поскольку кого-то интересовало:
Едят ли пингвинов?
"Можно ходить…" такие вопросы у Google ассоциируются прежде всего с аспектами женского здоровья. Однако все же выше над ними стоит вопрос:
- Можно ли ходить на кладбище в день рождения умершего?
Также интересуются:
- Можно ли ходить на кладбище в воскресенье?
- Можно ли ходить с металлоискателем во время военного положения?
Иногда, когда "гуглиш", можно встретить интересные вопросы, даже не дописав слово. Когда мы задали в ленте "Можно ли ко…", нам предложили узнать:
- Можно ли проглатывать [укр. — ковтати] чеснок?
- Можно ли колядовать, когда кто-нибудь умер?
- Можно ли колядовать во время войны?
- Можно ли пользоваться [укр. — користуватися] телефоном умершего?
В завершение вопроса, которые начинаются на "Почему много…?" первыми идут вопросы по истории и географии, за ними следом:
- Почему много пукаю?
- Почему много слюны во рту?
Распереживались и за Маугли:
- Почему многие звери ненавидели Маугли?
Напомним, что Google обнародовал итоговый рейтинг запросов, где можно узнать, что украинцы "гуглили" больше всего в 2022 году. Лидерами являются вопросы повестки дня, такие как карта воздушной тревоги, генераторы, а также… Арестович. А если хотите еще больше контента, который поднимет настроение, Телеграф подготовил подборку веселых объявлений, которые точно не оставят равнодушным ваше чувство юмора.