"Чи бачить СБУ, що я роблю?" Смішні запити українців у Google

Українці шукають в Google речі, на які не завжди може відповісти лікар, або священник. А потім ці кумедні запити пошуковик пропонує вам.

Під час пошуку Google пропонує нам підказки на основі популярних пошукових запитів. Ця функція пошуковика спрощує користування Інтернетом, на відміну від деяких інших сервісів Google, які лише гальмують ваш смартфон.

Дивитися, що шукали інші люди, буває не лише корисно, але й кумедно. Ми зробили підбірку смішних запитань, які виявилися досить популярними — настільки, що пошуковик порекомендував їх нам. Виявляється, у "Гугла" намагалися дізнатися деякі секрети про СБУ, кого варто брати за кума та чи можна їсти деяких екзотичних тварин.

Так, українці дуже відповідально ставляться до вибору кума, оскільки на запитання "Чи можна брати…" серед 10 пропозицій простежується очевидний лідер:

Чи можна брати кума за кума?

Чи можна брати хресного за свого кума?

Чи можна брати за куму вагітну жінку?

Чи можна брати за кумів подружжя?

Чи можна брати кума в літак?

Змінюємо слово з "можна" на "варто" і нам показують більш практичні поради. Зокрема:

Чи варто брати кредит на житло?

Чи варто брати іпотеку?

Чи варто брати в борг?

Однак і серед них "затесалися" досить колоритні пропозиції:

Чи варто брати жінку з дитиною?

Чи варто брати дитину на похорон?

Будь-що, тільки не іпотеку

Не обійшли Інтернет і пошуки теорій змови про всюдисущі спецслужби. Вводячи у рядку пошуку словосполучення "Чи бачить…", вам одразу запропонують варіант:

Чи бачить СБУ, що я роблю?

Решта пропозицій стосується біології. Чи бачать вночі собаки, таргани та коні та коти?

А чи бачить СБУ вночі?

У питанні "Скільки потрібно…?" користувачі "гугла" проявляють цікавість до пенсії.

Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію

Стажу для пенсії по інвалідності

Але серед майбутніх пенсіонерів знайшлися і дослідники людського тіла. Питають:

Скільки потрібно см, щоб дістати до матки

Твої запити в Інтернеті о третій ночі

А ось справжніми романтиками виявилися автори запиту "Як запропонувати…?":

Як запропонувати дівчині зустрічатися?

Як запропонувати хлопцю зустрічатися?

Як запропонувати дівчині погуляти?

Як запропонувати стати хрещеною?

Словом, із десяти запропонованих запитів маємо аж п'ять "романтичних".

Сподіваємося, "Гугл" дав їм правильну підказку

А ось тут вже є нотки сексизму. На питання "Чому так багато…" Google нам пропонує аж три варіанти:

Чому так багато некомпетентних чоловіків стають лідерами?

Чому так багато некомпетентних чоловіків стають лідерами (і як це змінити)?

[Ще раз] Чому так багато некомпетентних чоловіків стають лідерами?

Також Google не забув про риторичне питання:

Чому так багато відключають світло?

У нас по сусідству ціла країна така

Дивлячись на запити нижче, можна дізнатися дещо нове про мишей. Люди цікавляться, чи їдять миші не лише сир, але й мінвату та монтажну піну. Утім вище бачимо, що миші не такі вже й гурмани, оскільки когось цікавило:

Чи їдять пінгвінів?

Добре, що ніхто не гуглить, "Чи їдять миші пінгвінів?"

"Чи можна ходити…" такі питання у Google асоціюються насамперед з аспектами жіночого здоров’я. Однак все ж вище над ними стоїть питання:

Чи можна ходити на кладовище у день народження померлого?

Також цікавляться:

Чи можна ходити на кладовище в неділю?

Чи можна ходити з металошукачем під час воєнного стану?

А наскільки далеко ви готові зайти?

Іноді, коли "гуглиш", можна натрапити на цікаві запитання, навіть не дописавши слово. Коли ми задали у стрічці "Чи можна ко…", нам запропонували дізнатися:

Чи можна ковтати часник?

Чи можна колядувати, коли хтось помер?

Чи можна колядувати під час війни?

Чи можна користуватися телефоном померлого?

Хтось настільки любить часник, що...

На завершення питання, які починаються на "Чому багато…?". Першими йдуть питання з історії та географії, за ними слідом:

Чому багато пукаю?

Чому багато слини в роті?

Розпереживалися і за Мауглі:

Чому багато звірів ненавиділи Мауглі?

Можливо, тому звірі й недолюблювали Мауглі

Нагадаємо, що Google оприлюднив підсумковий рейтинг запитів, де можна дізнатися, що українці "гуглили" найбільше у 2022 році. Лідерами є запитання порядку денного, такі як мапа повітряної тривоги, генератори, а також… Арестович. А якщо хочете ще більше контенту, який підійме вам настрій, Телеграф підготував підбірку веселих оголошень, які точно не залишать байдужим ваше почуття гумору.