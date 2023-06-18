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Дети не боятся прививок, потому что ватка пахнет папой: прикольные шутки в День отца 2023

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
konivjab.net Новость обновлена 18 июня 2023, 09:26

Самые лучшие анекдоты в честь семейного праздника 18 июня. Фото: konivjab.net

У нас есть множество забавных историй о взаимоотношениях между отцами и их детьми, которые разрывают напряженное отношение между старшим и младшим поколениями. Здесь вы найдете самые смешные и остроумные истории о главе семейства, ведь в этом году на 18 июня выпадает семейный праздник — День отца. Также не забудьте поздравить родного человека с помощью красивых открыток.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про отцов и поднимайте себе настроение!

"Лучше папа дома, чем хулиганы на улице" — сказал мой батя, забрал мои карманные деньги на неделю и купил на них себе пива.

анекдот про отца

Отец показывает сыну фото:

— О, а это мы с матерью в обезьяньем питомнике.

Мать:

— Сколько раз тебе повторять, нет меня на этой фотографии!

анекдот про ремень папы

Отец с дочерью в пивной.

— Ну-ка, доченька, попробуй, что твоему папке налили!

— Фу, гадость какая!

— То-то, а вы с матерью думаете, что я здесь варенье ем…

анекдот про папу

Малыш спрашивает отца:

— А ты льва боишься?

— Нет, сынок.

— А тигра?

— Нет.

— А льва и тигра, если они будут вместе?

— Тоже нет!

— А черта с рогами ты бы испугался?

— Ни в коем случае.

Малыш задумывается, а потом говорит:

— Так значит, ты только одну маму и боишься.

анекдот про батю

Папаша лежит на диване и читает газету. В комнату врывается разъяренная жена с сыном и говорит отцу:

— Вот поговори со своим сыном. Он не слушается ни одного моего слова!

Папаша сыну:

— Да как ты смеешь, ты что думаешь, что ты лучше меня?!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о плохой погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #День отца #Анекдоты