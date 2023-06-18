Дети не боятся прививок, потому что ватка пахнет папой: прикольные шутки в День отца 2023
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У нас есть множество забавных историй о взаимоотношениях между отцами и их детьми, которые разрывают напряженное отношение между старшим и младшим поколениями. Здесь вы найдете самые смешные и остроумные истории о главе семейства, ведь в этом году на 18 июня выпадает семейный праздник — День отца. Также не забудьте поздравить родного человека с помощью красивых открыток.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про отцов и поднимайте себе настроение!
"Лучше папа дома, чем хулиганы на улице" — сказал мой батя, забрал мои карманные деньги на неделю и купил на них себе пива.
Отец показывает сыну фото:
— О, а это мы с матерью в обезьяньем питомнике.
Мать:
— Сколько раз тебе повторять, нет меня на этой фотографии!
Отец с дочерью в пивной.
— Ну-ка, доченька, попробуй, что твоему папке налили!
— Фу, гадость какая!
— То-то, а вы с матерью думаете, что я здесь варенье ем…
Малыш спрашивает отца:
— А ты льва боишься?
— Нет, сынок.
— А тигра?
— Нет.
— А льва и тигра, если они будут вместе?
— Тоже нет!
— А черта с рогами ты бы испугался?
— Ни в коем случае.
Малыш задумывается, а потом говорит:
— Так значит, ты только одну маму и боишься.
Папаша лежит на диване и читает газету. В комнату врывается разъяренная жена с сыном и говорит отцу:
— Вот поговори со своим сыном. Он не слушается ни одного моего слова!
Папаша сыну:
— Да как ты смеешь, ты что думаешь, что ты лучше меня?!
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о плохой погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.