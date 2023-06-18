Дети не боятся прививок, потому что ватка пахнет папой: прикольные шутки в День отца 2023

У нас есть множество забавных историй о взаимоотношениях между отцами и их детьми, которые разрывают напряженное отношение между старшим и младшим поколениями. Здесь вы найдете самые смешные и остроумные истории о главе семейства, ведь в этом году на 18 июня выпадает семейный праздник — День отца. Также не забудьте поздравить родного человека с помощью красивых открыток.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про отцов и поднимайте себе настроение!

"Лучше папа дома, чем хулиганы на улице" — сказал мой батя, забрал мои карманные деньги на неделю и купил на них себе пива.

Отец показывает сыну фото: — О, а это мы с матерью в обезьяньем питомнике. Мать: — Сколько раз тебе повторять, нет меня на этой фотографии!

Отец с дочерью в пивной. — Ну-ка, доченька, попробуй, что твоему папке налили! — Фу, гадость какая! — То-то, а вы с матерью думаете, что я здесь варенье ем…

Малыш спрашивает отца: — А ты льва боишься? — Нет, сынок. — А тигра? — Нет. — А льва и тигра, если они будут вместе? — Тоже нет! — А черта с рогами ты бы испугался? — Ни в коем случае. Малыш задумывается, а потом говорит: — Так значит, ты только одну маму и боишься.

Папаша лежит на диване и читает газету. В комнату врывается разъяренная жена с сыном и говорит отцу: — Вот поговори со своим сыном. Он не слушается ни одного моего слова! Папаша сыну: — Да как ты смеешь, ты что думаешь, что ты лучше меня?!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о плохой погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.