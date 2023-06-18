Діти не бояться щеплень, бо ватка пахне татом: прикольні жарти у День батька 2023

У нас є безліч кумедних історій про взаємини між батьками та їхніми дітьми, які розривають напружене ставлення між старшим та молодшим поколіннями. Тут ви знайдете найсмішніші та найдотепніші історії про главу сімейства, адже цього року на 18 червня випадає сімейне свято — День батька. Також не забудьте привітати рідну людину за допомогою гарних листівок.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про батьків та підіймайте собі настрій!

"Краще тато вдома, ніж хулігани на вулиці", — сказав мій батько, забрав мої кишенькові гроші на тиждень і купив на них собі пива.

Батько показує синові фото: — О, а це ми з матір’ю в мавпячому розпліднику. Мати: — Скільки разів тобі повторювати, нема мене на цій фотографії!

Батько з дочкою в пивному. — Ану, доню, спробуй, що твоєму папці налили! — Фу, гидота яка! — А ви з матір’ю думаєте, що я тут варення їм…

Малюк запитує батька: - А ти лева боїшся? - Ні, синку. - А тигра? - Ні. - А лева та тигра, якщо вони будуть разом? - Теж ні! - А біса з рогами ти б злякався? - Ні в якому разі. Малюк замислюється, а потім каже: - Отже, ти лише одну маму й боїшся.

Батько лежить на дивані та читає газету. До кімнати вривається розлючена дружина з сином і каже батькові: — Ось поговори зі своїм сином. Він не слухається жодного мого слова! Батько синові: — Та як ти смієш, ти що думаєш, що ти кращий за мене?!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погану погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.