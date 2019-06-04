Посмейся от души: уморительные анекдоты на вечер 4 июня

Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
Преподавательница философии увеличила грудь - ну и посещаемость подтянула.
Оставил ноутбук на полу... Теща подумала, что это весы... В общем, полторы штуки баксов весит теща...
Не знаю, как там в Китае, а только у меня чайная церемония заключается в поисках кружки по всей квартире.
Гаишник останавливает машину, а за рулем - его бывшая учительница:
- Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте ручку, бумагу и пишите 100 раз: "Я больше никогда не буду нарушать правила дорожного движения..."