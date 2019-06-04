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Посмейся от души: уморительные анекдоты на вечер 4 июня

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Посмейся от души: уморительные анекдоты на вечер 4 июня
17:02 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.

  • 2

    Преподавательница философии увеличила грудь - ну и посещаемость подтянула.

  • 3

    Оставил ноутбук на полу... Теща подумала, что это весы... В общем, полторы штуки баксов весит теща...

     

    Не знаю, как там в Китае, а только у меня чайная церемония заключается в поисках кружки по всей квартире.

  • 4

    Гаишник останавливает машину, а за рулем - его бывшая учительница: 

    - Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте ручку, бумагу и пишите 100 раз: "Я больше никогда не буду нарушать правила дорожного движения..."

И пускай улыбка не сходит с вашего лица: забавные анекдоты на день 4 июня

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