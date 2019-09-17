Даже не вздумайте заскучать: анекдоты на день 17 сентября

- А я с тобой рядом в автобусе еду...

- Я дома. А ты?

- Алло, привет, ты где?

2

У папуаса спрашивают:

- Как вы кокосы с пальм собираете?

- А мы их и не собираем. Когда дует ветер, они сами падают.

- А когда ветра нет?

- Ну... тогда неурожай.