Даже не вздумайте заскучать: анекдоты на день 17 сентября

- Алло, привет, ты где?
- Я дома. А ты?
- А я с тобой рядом в автобусе еду...
У папуаса спрашивают:
- Как вы кокосы с пальм собираете?
- А мы их и не собираем. Когда дует ветер, они сами падают.
- А когда ветра нет?
- Ну... тогда неурожай.
- Чем отличается холостяк от женатого?
- Холостяка привлекают все женщины, а женатого — все, кроме одной.
Клиент — официанту:
— А это правда, что вы за нами доедаете?
— Нет, что вы... Это вы за нами доедаете.
— Девушка, это платье Вас полнит.
— Слава богу! А я-то всё на пончики грешила!