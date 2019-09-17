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Даже не вздумайте заскучать: анекдоты на день 17 сентября

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Даже не вздумайте заскучать: анекдоты на день 17 сентября
12:04 Сегодня Телеграф

Подборка забавных анекдотов для хорошего настроения.

  • 1

    - Алло, привет, ты где?

    - Я дома. А ты?

    - А я с тобой рядом в автобусе еду...

  • 2

    У папуаса спрашивают:

    - Как вы кокосы с пальм собираете?

    - А мы их и не собираем. Когда дует ветер, они сами падают.

    - А когда ветра нет?

    - Ну... тогда неурожай.

  • 3

    - Чем отличается холостяк от женатого?

    - Холостяка привлекают все женщины, а женатого — все, кроме одной.

    Клиент — официанту:

    — А это правда, что вы за нами доедаете?

    — Нет, что вы... Это вы за нами доедаете.

  • 4

    — Девушка, это платье Вас полнит.

    — Слава богу! А я-то всё на пончики грешила!

Безумный шквал эмоций: утренние анекдоты 17 сентября

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