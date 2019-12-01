Встречаем зиму на позитиве: утренние анекдоты 1 декабря

1 Мужчины обычно все вещи вешают на пол.

2 Раньше фотография будила мысли, чувства, воспоминания. Теперь при взгляде на любое фото у большинства возникает только один вопрос: "Фотошоп или силикон?".

3 Свидетели Иеговы, позвонившие в квартиру пьяного преподавателя философии, приняли ислам прямо возле домофона. Клаустрофобия — это боязнь закрытых пространств... К примеру, я иду в пивной магазин и боюсь, что он уже закрыт.