Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 10 февраля

Не стала Циля ждать утра… Позавтракала на ночь…
Если до свадьбы фраза "сделай мне приятное" заканчивается бурным сексом, то после - почеши спинку, да, вот здесь, да, под лопаткой, и по хребту...
- Хорошо, сынок, что ты плакать перестал, - говорит мать капризному сыну.
- Я не перестал, я отдыхаю.
Как говорила моя бабушка: "Если в сумку не влезает пять бутылок вина, то говно это, а не сумочка".
У моей мамы в телефоне много трёхсекундных видеороликов. Картинка, как правило, разная, озвучка всегда одинаковая: "Ой, блин, это ж видео..."