Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 10 февраля

1 Не стала Циля ждать утра… Позавтракала на ночь…

2 Если до свадьбы фраза "сделай мне приятное" заканчивается бурным сексом, то после - почеши спинку, да, вот здесь, да, под лопаткой, и по хребту...

3 - Хорошо, сынок, что ты плакать перестал, - говорит мать капризному сыну. - Я не перестал, я отдыхаю. Как говорила моя бабушка: "Если в сумку не влезает пять бутылок вина, то говно это, а не сумочка".