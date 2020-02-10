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Понедельник, 10.02.2020
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Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 10 февраля

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Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 10 февраля
17:02 Сегодня Телеграф

Поднимите себе настроение свежими смешными анекдотами.

  • 1

    Не стала Циля ждать утра… Позавтракала на ночь…

  • 2

    Если до свадьбы фраза "сделай мне приятное" заканчивается бурным сексом, то после - почеши спинку, да, вот здесь, да, под лопаткой, и по хребту...

  • 3

    - Хорошо, сынок, что ты плакать перестал, - говорит мать капризному сыну.

    - Я не перестал, я отдыхаю.

    Как говорила моя бабушка: "Если в сумку не влезает пять бутылок вина, то говно это, а не сумочка".

  • 4

    У моей мамы в телефоне много трёхсекундных видеороликов. Картинка, как правило, разная, озвучка всегда одинаковая: "Ой, блин, это ж видео..."

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