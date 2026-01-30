Лечится в редких случаях: какую врожденную аномалию имела Кэтрин О’Хара

Люди с такими особенностями рождаются один на десять тысяч

Канадская актриса Кэтрин О’Хара, умершая на 72 году жизни, имела редкие аномалии. Каждая из них встречается у одного человека на тысячи.

Об этом сообщает Таблоид. Звезда известна по ролям в серии фильмов "Сам дома" и в сериале "Шиттс-Крик".

О’Хара сразу имела две редкие врожденные аномалии — декстрокардию в сочетании с синдромом situs inversus. В таком состоянии сердце расположено справа, а внутренние органы грудной клетки и брюшной полости имеют зеркальное расположение.

В большинстве случаев эта особенность не влияет на здоровье, однако может создавать трудности во время экстренной дефибрилляции или трансплантации органов. Интересно, что такие отклонения встречаются у одного человека из 10 – 12 тысяч.

Легендарная голливудская актриса скончалась в пятницу, 30 января. Ее менеджер сообщил, что О’Хара скончалась в собственном доме в Лос-Анджелесе после болезни.

Кэтрин О’Хара в фильме "Сам дома"

Чем известна Кэтрин О’Хара

Актриса стала широко известна благодаря роли мамы героя Маколея Калкина в первых двух частях "Сам дома". Позже она сверкнула в образе эксцентрической Мойры Роуз, появившись примерно в 80 эпизодах сериала "Шиттс-Крик".

Кэтрин О’Хара родилась и выросла в Торонто, став шестым ребенком в большой семье из семи детей. Со своим будущим мужем – художником-постановщиком Бо Уэлчем – она познакомилась на съемках фильма "Битлджюс" в 1988 году. Пара поженилась в 1992 году, позже у них появились двое сыновей — Мэтью и Люк.

Ранее мы показали редкие фото Кэтрин О’Гары с детьми и рассказали о длительном браке с Бо Велчем. Заметим, что вскоре сыновья и муж унаследуют огромное состояние всемирно известной актрисы.