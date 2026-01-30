Лікується у рідкісних випадках: яку вроджену аномалію мала Кетрін О’Гара

Люди с такими особливостями народжуються одна на десять тисяч

Канадська актриса Кетрін О’Гара, яка померла на 72 році життя, мала рідкісні аномалії. Кожна з них зустрічається в однієї людини на тисячі людей.

Про це повідомляє Таблоїд. Зірка відома за ролями у серії фільмів "Сам удома" та в серіалі "Шіттс-Крік".

О'Гара мала одразу дві рідкісні вроджені аномалії — декстрокардію у поєднанні з синдромом situs inversus. За такого стану серце розміщене праворуч, а внутрішні органи грудної клітки та черевної порожнини мають дзеркальне розташування.

У більшості випадків ця особливість не впливає на стан здоров’я, однак може створювати труднощі під час екстреної дефібриляції або трансплантації органів. Цікаво, що такі відхилення зустрічаються в однієї людини з 10 – 12 тисяч.

Легендарна голлівудська актриса померла у п'ятницю, 30 січня. Її менеджер повідомив, що О'Гара померла у власному будинку у Лос-Анджелесі після хвороби.

Кетрін О’Гара у фільмі "Сам удома"

Чим відома Кетрін О'Гара

Актриса стала широко відома завдяки ролі мами героя Маколея Калкіна у перших двох частинах "Сам удома". Пізніше вона блиснула в образі ексцентричної Мойри Роуз, з'явившись приблизно у 80 епізодах серіалу "Шіттс-Крік".

Кетрін О'Гара народилася і виросла в Торонто, ставши шостою дитиною у великій сім'ї із семи дітей. Зі своїм майбутнім чоловіком — художником-постановником Бо Уелчем — вона познайомилася на зйомках фільму "Бітлджюс" у 1988 році. Пара одружилася в 1992 році, пізніше у них з'явилися двоє синів — Метью та Люк.

Раніше ми показали рідкісні фото Кетрін О'Гари з дітьми та розповіли про тривалий шлюб з Бо Велчем. Зауважимо, що ймовірніше сини та чоловік успадкують величезні статки всесвітньовідомої акторки.