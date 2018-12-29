Стало известно, когда ожидать презентацию Skoda Octavia четвертого поколения

Рендер Skoda Octavia четвертого поколения презентуют во второй половине 2019 года.

Четвертое поколение популярного лифтбека презентуют во второй половине следующего года. Чехи обещают существенные обновления для своего бестселлера.

Skoda Octavia - одна из самых популярных моделей массовых авто C-класса, совсем недавно была обновлена. Однако это был лишь фейслифтинг, традиционный для середины жизненного цикла. А уже через полгода мы сможем увидеть следующее поколение лифтбека Skoda.

Внешне новая Octavia должна измениться достаточно кардинально, чтобы соответствовать новым трендам в дизайне марки, которые были продемонстрированы на примере концепта Vision RS, который уже передал часть своих генов недавно представленному хэтчбеку Skoda Scala.

Премьера новинки, вероятно, состоится на автосалоне во Франкфурте, или же в рамках специальной презентации. По предварительной информации новое поколение Octavia будет представлено в кузове лифтбек, а чуть позже – в версии универсал. Ждать новинку в Украине следует в конце 2019 года, или в начале следующего.