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Cadillac откажется от буквенно-цифрового обозначения своих автомобилей

Cadillac откажется от буквенно-цифрового обозначения своих автомобилей
21:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

На пресс-конференции компания сообщила об отказе от цифробуквенных индексов и заявила о намерениях уже в следующем году показать совершенно новый кроссовер.

Премиальный американский бренд планирует вернуться от нынешних названий своих моделей, которые представляют собой сочетания букв и цифр, к привычным реальным именам.

Сейчас такое среди всей линейки носит лишь внедорожник Escalade (который уже очень скоро сменит поколение). Об этом заявил президент компании Стив Карлайл на встрече с журналистами в Детройте.

Что касается новинки, то ей должен стать некий электрический кроссове. Предполагается, что в новинку поместятся до шести пассажиров, а запас хода у кроссовера будет составлять 600-650 км.

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Также ему пообещали весьма продвинутый автопилот. Построят кроссовер на совершенно новой платформе и, по словам Карлайла, ее разработка продвигается ударными темпами.

В целом создание этой новинки отвечает общей программе бренда по отказу от электромобилей в течение десяти лет.

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Автомобиль, Cadillac, Авто, Новинки, Лого.
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