Компания Ford представил электрический концепт Mustang Cobra Jet 1400

Автомобильная команда Ford Performance провела презентацию нового концептуального электрокара Ford Mustang Cobra Jet.

Специалисты Ford Performance разработали аккумуляторно-электрический драгстер мощностью 1 400 л.с.

Как рассказали представители марки, новый гоночный электрокар на базе Ford Mustang получил батарею, емкость которой не раскрывается, и неназванное количество электромоторов с общей мощностью 1 400 лошадиных сил и более 1 500 Нм крутящего момента.

Силовая установка имеет двухскоростную трансмиссию. Ожидается, что электрокар Cobra Jet 1400 "преодолеет четверть мили всего за 8 секунд со скоростью более 270 км/ч".

"Мы рассматривали проект Cobra Jet 1400 как возможность начать разработку электрических силовых установок для гоночных автомобилей. У нас уже есть опыт производства таких машин и показатели производительности, которые мы хотели бы сравнить и улучшить", — рассказал Марк Рушбрук, глобальный руководитель Ford Performance Motorsports.

Последний Cobra Jet, произведенный в 2018 году, был оснащен наддувным 5,2-литровым V8 Coyote, отдача которого составляла около 1000 лошадиных сил. Когда Hennessey поставил на динамометре Cobra Jet 2016 года, этот автомобиль, оснащенный 5,0-литровым Coyote V8 с наддувом, выдал 871 л.с. мощности на колесах.

Новый Cobra Jet 1400 дебютирует "на соревнованиях по драг-рейсингу, где фанаты, СМИ и конкуренты смогут встретиться с гоночной машиной, а также точно увидеть, на что она способна на асфальте", что даст нам возможность сравнить модель с Chevrolet eCOPO Camaro.

Не исключено, что подобные технологии будут использоваться в будущих серийных электрокарах марки.