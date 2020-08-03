Неплохой апгрейд: в Geely показали, как изменилась модель Emgrand GT

Производитель автомобилей Geely показал рестайлинговый седан Emgrand GT.

Новинка обзавелась доработанными бамперами, изменённым головным светом, другими ДХО и иной радиаторной решёткой с вертикальными секциями.

В салоне появились виртуальная "приборка", усовершенствованный блок управления климатом и более современная информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Что касается габаритов нового автомобиля, то он имеет длину в 4986 мм, ширину – в 1861 мм, высоту – в 1513 мм, а размер колёсной базы составляет 2870 мм.

Обновленное авто получило 184-сильный турбодвигатель объемом 1,8 литра, вместе с которым функционирует 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями.

Geely показал рестайлинговый седан Emgrand GT

Помимо этого предлагается и гибридная версия новинки с силовой установкой, включающей в себя 177-сильный турбированный мотор на 1,5 литра от Volvo и 48-вольтовый стартер-генератор.

Продажи Emgrand GT (Borui) в КНР должны начаться уже 5 августа. В дилерских центрах марки уже появились дебютные товарные машины.