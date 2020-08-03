Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ: Менее 10% населения заболели COVID-19
ВОЗ: Менее 10% населения заболели COVID-19
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
"Называйте меня Миха": Защитник Зари Михайличенко перешел в бельгийский гранд
"Называйте меня Миха": Защитник Зари Михайличенко перешел в бельгийский гранд
Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)
Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)

Неплохой апгрейд: в Geely показали, как изменилась модель Emgrand GT

Неплохой апгрейд: в Geely показали, как изменилась модель Emgrand GT
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Производитель автомобилей Geely показал рестайлинговый седан Emgrand GT.

Новинка обзавелась доработанными бамперами, изменённым головным светом, другими ДХО и иной радиаторной решёткой с вертикальными секциями.

В салоне появились виртуальная "приборка", усовершенствованный блок управления климатом и более современная информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Что касается габаритов нового автомобиля, то он имеет длину в 4986 мм, ширину – в 1861 мм, высоту – в 1513 мм, а размер колёсной базы составляет 2870 мм.

Suzuki Jimny превратили в старый Defender (Фото)

Обновленное авто получило 184-сильный турбодвигатель объемом 1,8 литра, вместе с которым функционирует 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями.

Geely показал рестайлинговый седан Emgrand GT

Помимо этого предлагается и гибридная версия новинки с силовой установкой, включающей в себя 177-сильный турбированный мотор на 1,5 литра от Volvo и 48-вольтовый стартер-генератор.

Кроссовер от Cadillac получил бронированную версию

Продажи Emgrand GT (Borui) в КНР должны начаться уже 5 августа. В дилерских центрах марки уже появились дебютные товарные машины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Geely, Geely Emgrand GT.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генетики провели ДНК-исследование и выяснили происхождения большинства потомков рабов в США
02 Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России
03 Самая молодая премьер в мире вышла замуж (Фото)
04 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
05 Мэр Тернополя обратился к властям: "Вы решили, что вы хозяева? Вы - слуги"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые стандарты НАТО: В Украине реформируют военное образование
Новые стандарты НАТО: В Украине реформируют военное образование
Захват банка в Киеве: террорист захвачен живым, взрыва не произошло
Захват банка в Киеве: террорист захвачен живым, взрыва не произошло
ОП: по программе доступных кредитов уже выдали 3,3 млрд
ОП: по программе доступных кредитов уже выдали 3,3 млрд
Максима Галкина дома встречают &quot;говорящие ступеньки&quot; (Видео)
Максима Галкина дома встречают "говорящие ступеньки" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь