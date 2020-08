Volkswagen тизерит электрокар ID.4: новые изображения (Фото)

Совсем скоро баварский автопроизводитель представит Volkswagen ID.4, поэтому компания опубликовала новые тизерные изображения электрического кроссовера.

Модель пойдет по стопам ID.3.

Представители баварской компании заявили, что дебют состоится уже через несколько недель.

Volkswagen The German Automaker teased ID.4 electric SUV fresh images which will get revealed in "matter of weeks".Volkswagen equips its all EV with Combined Charging Standard plug to support 120-Volt,240-Volt & DC fast charging plug.#Volkswagen #VolkswagenEV #ElectricCars #SUV pic.twitter.com/2KcNVxQv2Q

— Motogenies (@Easyfeeds1) August 19, 2020