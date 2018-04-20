Запасы алюминия в Японии сократились почти на 10%

Cкладские запасы алюминия в Японии в марте упали на 9,8%, свидетельствуют данные трейдинговой компании Marubeni Corp.

Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на конец прошлого месяца составляли 245,3 тыс. тонн по сравнению с 272 тыс. тонн на 28 февраля.

Показатель в марте относительно того же месяца прошлого года сократился на 9,5% (с 271 тыс. тонн).

Исторического рекорда в 502,2 тыс. тонн объем запасов достигал в мае 2015 года.