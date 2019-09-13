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"Монополии не будет": Зеленский уверен, что Коломойский его услышал

"Монополии не будет": Зеленский уверен, что Коломойский его услышал
12:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: YES © 2019

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский убежден, что олигарх Игорь Коломойский услышал его доводы относительно энергетической сферы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с бизнесменом Игорем Коломойским и обсуждения вопросов энергетической сферы речь шла о том, как облегчить жизнь украинцам в вопросе коммунальных тарифов.

"Все должны жить по правилам. Монополии не будет", - сказал он журналистам в пятницу после своего выступления на Форуме YES, комментируя всю встречу с бизнесменом.

Отвечая на вопрос, касается ли это и Коломойского, Зеленский сказал: "Для всех. В том числе, для господина Коломойского. И действительно чтобы он способствовал, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой", снижались".

"Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок. И наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать всё, чтобы для наших людей было дешевле", - добавил он.

Президент Зеленский уверен, что Коломойский его услышал: "Уверен. Мы увидим результат".

Как сообщалось, 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве.

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"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", – сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья в украинском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES подчеркивал, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём.

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Коммуналка, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Энергетическая сфера, Олигархия.
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