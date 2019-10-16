Гривна 16 октября упала к доллару: курс валют НБУ

Новости Бизнеса:Официальный курс валют установлен на среду, 16 октября Национальным банком Украины.

На 16 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,78 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 октября установлены на таком уровне:

24.785759 грн за доллар;

27.281685 грн за евро;

0.385740 грн за российский рубль;

31.337367 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 октября курс всех указанных валют вырос.

Напомним, объем наличных в обращении в Украине за 9 мес. уменьшился на 2,3%.

Делегация Национального банка во главе с председателем Яковом Смолием отбывает сегодня в Вашингтон для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.