Скачать
Среда, 16.10.2019
Рада сегодня проголосует за наказание нардепам-прогульщикам
Рада сегодня проголосует за наказание нардепам-прогульщикам
Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°
Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°
Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 16 октября - День Дионисия
Приметы и обряды на 16 октября - День Дионисия

Гривна 16 октября упала к доллару: курс валют НБУ

Гривна 16 октября упала к доллару: курс валют НБУ
08:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Официальный курс валют установлен на среду, 16 октября Национальным банком Украины.

На 16 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,78 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 октября установлены на таком уровне:

  • 24.785759 грн за доллар;

  • 27.281685 грн за евро;

  • 0.385740 грн за российский рубль;

  • 31.337367 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 октября курс всех указанных валют вырос.

Рост ВВП Украины может дойти до 4% к 2021 году - Всемирный Банк

Напомним, объем наличных в обращении в Украине за 9 мес. уменьшился на 2,3%.

Делегация Национального банка во главе с председателем Яковом Смолием отбывает сегодня в Вашингтон для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

 
 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Доллар, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
02 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
04 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
05 Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трампа осудят за вывод войск из Сирии
Трампа осудят за вывод войск из Сирии
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Гривна 16 октября упала к доллару: курс валют НБУ
Гривна 16 октября упала к доллару: курс валют НБУ
Всю Землю отсканируют лазером
Всю Землю отсканируют лазером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь