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Витренко назвал причину подорожания газа

Витренко назвал причину подорожания газа
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Юрий Витренко считает, что газ дорожает из-за недостаточной собственной добычи.

Газ в Украине дорожает вследствие недостаточной собственной добычи, а также низкой энергоэффективности, убежден исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Об этом Витренко написал в Facebook.

"Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала. Поскольку Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже", - отметил исполнительный директор Нафтогаза.

Он добавил, что в такой ситуации вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций.

"Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - констатировал Витренко.

Нафтогаз: Цена газа для защищенных потребителей в январе будет равна квартальной

Как сообщалось, оптовая цена на природный газ для населения и производителей тепла в январе составит 5 500 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и наценки газсбытов).

В НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую компания предложила всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.

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Газ, Цена, Юрий Витренко.
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