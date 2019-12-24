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Госстат: в Украине снизилась стоимость бензина и дизтоплива

Госстат: в Украине снизилась стоимость бензина и дизтоплива
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Цены на бензин на украинских АЗС в 2019 упали на 6%.

За январь-ноябрь 2019 года розничные продажи моторных бензинов в Украине уменьшились на 6,0%, дизельного топлива — на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За 11 месяцев 2019 года в Украине через автозаправочные станции (АЗС) было реализовано моторных бензинов на 46,9 млрд грн, что на 6,0% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе бензина А-92 было продано на 18,7 млрд грн (на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года), бензина А-95 — на 27,1 млрд грн (на 1,1% больше). Дизельного топлива за январь-ноябрь 2019 года на АЗС было продано на 43,6 млрд грн (на 3,7% меньше), сжиженного газа (пропана и бутана) — на 21,3 млрд грн (на 6,8% больше).

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Как сообщалось ранее, согласно данным Госстата, за 2018 год АЗС Украины продали моторных бензинов на 54,0 млрд грн (на 1,2% больше, чем в 2017 году), дизельного топлива — на 49,2 млрд грн (на 22,4% больше), сжиженного газа (пропана и бутана) — на 21,8 млрд грн (на 29,1% больше).

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Бензин, АЗС, Госстат, Дизтопливо.
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