Скачать
Понедельник, 16.03.2020
"Первый отрицательный результат": заболевший коронавирусом буковинец может вскоре покинуть больницу (Видео)
"Первый отрицательный результат": заболевший коронавирусом буковинец может вскоре покинуть больницу (Видео)
Рада соберется на внеочередное заседание
Рада соберется на внеочередное заседание
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тина Кароль опубликовала видео в противовирусной маске
Тина Кароль опубликовала видео в противовирусной маске

Нефтяной рынок стремительно падает на фоне пандемии COVID-19: Brent "пробил" отметку в $30 за баррель

Нефтяной рынок стремительно падает на фоне пандемии COVID-19: Brent "пробил" отметку в $30 за баррель
16:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Цена Brent рухнула на 11%, опустившись ниже $30 впервые с 2016 года.

Падение нефтяных цен усиливается в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 упали на 11,4% - до $29,98 за баррель. Цены опустились ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 9,1% - до $28,83 за баррель.

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, написало ранее агентство Bloomberg. В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+.

Коронавирус и экономический кризис: Национальный банк Украины отчитался о принятых мерах

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, WTI, Brent, Цены на нефть, ICE Futures, Nymex.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 "Не все успели поставить свою подпись": "Слуги народа" требуют от Данилова уволить Сивохо
03 Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
04 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
05 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Четырехлетний антирекорд: нефть рухнула еще на 11%
Четырехлетний антирекорд: нефть рухнула еще на 11%
Концерта участников Евровидения в этом году не будет
Концерта участников Евровидения в этом году не будет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь