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Цена нефти упала до минимума с 2016 года

Цена нефти упала до минимума с 2016 года
11:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Стоимость Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent за 17 марта подешевели на 4,4% до 28,73 доллара за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года.

Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи дешевели на 0,04 доллара (0,15%) - до 26,91 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена WTI подешевела на 6,1%, до 26,95 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года).

Эксперты AxiCorp отмечают, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.

Нефтяной рынок стремительно падает на фоне пандемии COVID-19: Brent "пробил" отметку в $30 за баррель

По оценкам IHS Markit, избыток мирового предложения нефти в период с февраля по май 2020 года может составить от 4 млн баррелей в месяц до 10 млн баррелей в месяц.

Напомним:

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цена на нефть.
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