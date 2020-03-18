Цена нефти упала до минимума с 2016 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent за 17 марта подешевели на 4,4% до 28,73 доллара за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года.
Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи дешевели на 0,04 доллара (0,15%) - до 26,91 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена WTI подешевела на 6,1%, до 26,95 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года).
Эксперты AxiCorp отмечают, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.
По оценкам IHS Markit, избыток мирового предложения нефти в период с февраля по май 2020 года может составить от 4 млн баррелей в месяц до 10 млн баррелей в месяц.
Напомним:
Цены на нефть Brent выросли более чем на 2% во вторник после обвала на фоне пандемии коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, однако на рынке по-прежнему сохраняются опасения по поводу рецессии в США.
АО "Укртранснафта" начало транзит нефти нефтепроводом "Одесса-Броды" в Беларусь.
13 марта Соединенные Штаты заявили о готовности начать поставки нефти в Беларусь, которая в основном зависела от российских энергоносителей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.