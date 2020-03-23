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Кабмин готовит перечень запрещенных на время карантина видов деятельности

Кабмин готовит перечень запрещенных на время карантина видов деятельности
12:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Правительство Украины разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности.

Правительство разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина, тогда как ранее планировалось утвердить список объектов критической инфраструктуры, которым разрешено работать в условиях карантина, сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook.

По ее словам, инициатива списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.

"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов", - отметила Панаиотиди.

"Апдейт по спискам критической инфраструктуры. Концепция изменилась. Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список тех, кому запрещено. Это более правильно и радует, что в правительстве еще есть люди, готовые слушать обратную связь", - написал в Facebook понедельник экс-депутат Алексей Мушак.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, выглядел следующим образом:

1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.

2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).

3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров.

4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).

5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).

6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).

Панаиотиди добавила, что предлагается внести в список запрещенных деятельность культовых организаций.

Напомним: 

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Эпидемия, Кабмин, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Карантин в Украине, Коронавирусная инфекция.
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