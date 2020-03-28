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Украинские аппараты ИВЛ: В Минздраве поддерживают возобновление производства

Украинские аппараты ИВЛ: В Минздраве поддерживают возобновление производства
13:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине в Минздраве поддерживают возобновление собственного производства аппаратов ИВЛ.

В Министерстве здравоохранения поддерживают производство собственных аппаратов ИВЛ, так как во время эпидемии и пандемии коронавируса в них возникает необходимость.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос, что происходит, чтобы восстановить производство украинских аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), нужно ли Украине собственное производство таких аппаратов, Ляшко отметил: "Я поддерживаю производство любых медицинских изделий".

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"Если это будет восстанавливаться производство в Украине, поскольку отечественное производство - это гарантия успеха и гарантия наличия медизделий и лекарственных средств, поэтому мы только "за". Главное, чтобы все, что производилось, было надлежащего качества и обеспечивало эффективное оказание медицинской помощи больным украинцам. Как мы сейчас видим, есть проблема на глобальном уровне во время пандемии, эпидемии, достаточно тяжело сделать заказ даже при наличии ресурсов, это большие очереди на оборудование", - отметил он.

Напомним:

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Украина, Минздрав, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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