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Вторник, 31.03.2020
Глава Минэкономики рассказал об "уникальности" нынешнего кризиса в Украине
Глава Минэкономики рассказал об "уникальности" нынешнего кризиса в Украине
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Глава Минэкономики рассказал об "уникальности" нынешнего кризиса в Украине

Глава Минэкономики рассказал об "уникальности" нынешнего кризиса в Украине
04:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Глава Минэкономики считает, что в Украине наступил не финансовый, а промышленный кризис.

Минэкономики будет работать над созданием условий для развития промышленности, поскольку кризис в Украине является промышленным, а не финансовым.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Уникальность этого кризиса заключается в том, что это кризис, в первую очередь, промышленный, а не финансовый. Мы видим, что разрушаются цепочки поставок, есть ограничения в движении людей, в движении товаров. Это не способствует развитию промышленности", - сказал Петрашко.

По его мнению, Минэкономразвития может осуществить два основных шага для содействия промышленности.

"В первую очередь - мы уже работаем - мы думаем, каким образом привлечь государственный ресурс через закупки, через распределение бюджета, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским компаниям или иностранным компаниям, которые имеют локализацию в Украине. Мы будем смотреть, чтобы соответствовать соглашениям о европейской ассоциации, требованиям ВТО, но настаивать на том, чтобы компании имели доступ к госзаказу", - сказал Петрашко.

Вторым шагом, по его словам, будет создание условий для равного доступа к кредитным ресурсам.

"Я считаю одной из основных проблем украинской экономики и почему кризис начался довольно давно - украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям, что существенно ухудшило их конкурентные условия", - добавил Петрашко.

Напомним: 

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Кризис, Минэкономики, Игорь Петрашко.
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